Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Южной Австралии

В результате крушения легкомоторного самолета в Южной Австралии погибли отец и сын.

В результате крушения легкомоторного самолета в Южной Австралии погибли отец и сын.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, легкомоторный самолет Cessna задел линии электропередачи и упал в поле недалеко от небольшого городка Кристал-Брук, примерно в 200 км к северу от Аделаиды (административный центр штата Южная Австралия).

За штурвалом находился 24-летний парень, он скончался на месте происшествия. Его 50-летний отец с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где скончался, несмотря на усилия врачей.

Для выяснения причин крушения на место инцидента работают следователи Австралийского бюро безопасности на транспорте (ATSB).