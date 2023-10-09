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Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Южной Австралии

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Южной Австралии В результате крушения легкомоторного самолета в Южной Австралии погибли отец и сын.
Другие страны
9 октября 2023 г. 07:58
Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Южной Австралии

В результате крушения легкомоторного самолета в Южной Австралии погибли отец и сын.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, легкомоторный самолет Cessna задел линии электропередачи и упал в поле недалеко от небольшого городка Кристал-Брук, примерно в 200 км к северу от Аделаиды (административный центр штата Южная Австралия).

За штурвалом находился 24-летний парень, он скончался на месте происшествия. Его 50-летний отец с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где скончался, несмотря на усилия врачей.

Для выяснения причин крушения на место инцидента работают следователи Австралийского бюро безопасности на транспорте (ATSB).

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