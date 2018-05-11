Два человека погибли в результате взрыва автомобиля в центре Дамаска

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Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Два человека погибли, еще 11 получили ранения в результате взрыва на площади Аль-Майсат в центре Дамаска.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

По его словам, в легковом автомобиле сработало взрывное устройство.

Кроме того, боевики обстреляли из минометов высотку в квартале Аль-Маджа. В результате обстрела погибли два человека, еще тринадцать получили ранения.