Два человека погибли в результате теракта в столице Сомали - ОБНОВЛЕНО

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере два человека погибли и четыре пострадали в результате теракта, произошедшего в понедельник в столице Сомали - Могадишо, передает Report со ссылкой на агентство Reuters.

"Два местных жителя погибли, еще четыре получили ранения", - сообщают местные медики.

Отметим, что ранее член террористической группировки "Аш-Шабаб" на заминированном автомобиле протаранил кортеж бронированных транспортных средств с флагами Европейского союза и Италии в 13:10 по бакинскому времени. После аварии прогремел взрыв.

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Заминированный автомобиль протаранил кортеж бронированных транспортных средств с флагами Европейского союза и Италии в столице Сомали - Могадишо, передает Report со ссылкой на Reuters.

По информации местной полиции, после того, как автомобиль протаранил кортеж, произошел взрыв. Данных о погибших и пострадавших пока не поступало.

По данным агентства Xinhua, мощный взрыв прогремел рядом со зданием министерства обороны Сомали.