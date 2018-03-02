Два человека погибли в результате стрельбы в университете в Мичигане

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Не менее двух человек погибли в результате стрельбы, произошедшей в пятницу на территории Центрального Мичиганского университета, расположенного в городе Маунт-Плезант (штат Мичиган).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Официально данная информация пока не подтверждена. Ранее сообщалось, что в студенческом городке университета произошла стрельба. Полиция призвала всех преподавателей и учащихся найти укрытие.

Подозреваемый, по имеющимся данным, все еще находится на свободе. Это 19-летний темнокожий мужчина, который, по словам полиции, вооружен и опасен.