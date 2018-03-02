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    Два человека погибли в результате стрельбы в университете в Мичигане

    Подозреваемый все еще находится на свободе

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Не менее двух человек погибли в результате стрельбы, произошедшей в пятницу на территории Центрального Мичиганского университета, расположенного в городе Маунт-Плезант (штат Мичиган). 

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

    Официально данная информация пока не подтверждена. Ранее сообщалось, что в студенческом городке университета произошла стрельба. Полиция призвала всех преподавателей и учащихся найти укрытие.

    Подозреваемый, по имеющимся данным, все еще находится на свободе. Это 19-летний темнокожий мужчина, который, по словам полиции, вооружен и опасен.

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