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    Два человека погибли в результате столкновения двух самолётов в США

    Одномоторный самолёт столкнулся с реактивным самолётом

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Два человека погибли при столкновении двух самолётов в американском штате Индиана.

    Как передает Report, об этом сообщает NBC.

    Отмечается, что одномоторный самолёт Cessna 150 столкнулся с реактивным самолётом Cessna 525 Citation Jet на взлётно-посадочной полосе аэропорта в городе Марион.

    По данным телекомпании, одна из жертв происшествия погибла в результате удара — от столкновения человека выбросило из самолёта, а другой погибший умер в результате возгорания на борту.

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