Два человека погибли в результате столкновения двух самолётов в США

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Два человека погибли при столкновении двух самолётов в американском штате Индиана.

Как передает Report, об этом сообщает NBC.

Отмечается, что одномоторный самолёт Cessna 150 столкнулся с реактивным самолётом Cessna 525 Citation Jet на взлётно-посадочной полосе аэропорта в городе Марион.

По данным телекомпании, одна из жертв происшествия погибла в результате удара — от столкновения человека выбросило из самолёта, а другой погибший умер в результате возгорания на борту.