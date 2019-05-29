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Два человека погибли в результате крушения самолёта в Канаде

Два человека погибли в результате крушения самолёта в Канаде

Два жителя американского штата Аляска погибли в результате крушения самолёта в канадском городе Уайтхорс.

Как передаёт Report, об этом сообщает KTUU-TV.

Согласно имеющимся данным, самолёт должен был отправиться в американский город Анкоридж, однако вскоре после взлёта он потерпел крушение.

Отмечается, что самолёт разбился к югу от взлётно-посадочной полосы в международном аэропорту Уайтхорс. Он упал в лесу и загорелся.

В настоящий момент неизвестно, что стало причиной авиакатастрофы.

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