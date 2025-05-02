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Два человека погибли в Бахрейне в результате утечки на объекте нефтяной компании

Два человека погибли в Бахрейне в результате утечки на объекте нефтяной компании Два человека погибли в Бахрейне в результате утечки на объекте государственной нефтяной компании BAPCO, еще один сотрудник предприятия находится в реанимации.
Другие страны
2 мая 2025 г. 17:23
Два человека погибли в Бахрейне в результате утечки на объекте нефтяной компании

Два человека погибли в Бахрейне в результате утечки на объекте государственной нефтяной компании BAPCO, еще один сотрудник предприятия находится в реанимации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении бахрейнской компании.

Инцидент произошел из-за поломки предохранительных клапанов. Согласно заявлению BAPCO, двое погибших и пострадавший занимались проверкой оборудования в момент происшествия. Компания отметила, что экстренные службы "немедленно отреагировали на аварию в соответствии с установленными протоколами".

"Ситуация находится под полным контролем. Утечка была ликвидирована, производственные работы возобновлены. Основное внимание по-прежнему уделяется безопасности сотрудников и подрядчиков, а также защите окружающей среды", - указано в заявлении.

В ликвидации утечки принимали участие подразделения Министерства внутренних дел Бахрейна, силы гражданской обороны, а также специальная аварийная команда BAPCO. По факту произошедшего проводится проверка.

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Версия на английском языке Two killed in safety valve incident at BAPCO Refining plant in Bahrain
Версия на азербайджанском языке Bəhreyndə neft şirkətinin obyektində qəza baş verib, iki nəfər ölüb

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