Два человека погибли в Бахрейне в результате утечки на объекте нефтяной компании

Два человека погибли в Бахрейне в результате утечки на объекте государственной нефтяной компании BAPCO, еще один сотрудник предприятия находится в реанимации.

Два человека погибли в Бахрейне в результате утечки на объекте государственной нефтяной компании BAPCO, еще один сотрудник предприятия находится в реанимации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении бахрейнской компании.

Инцидент произошел из-за поломки предохранительных клапанов. Согласно заявлению BAPCO, двое погибших и пострадавший занимались проверкой оборудования в момент происшествия. Компания отметила, что экстренные службы "немедленно отреагировали на аварию в соответствии с установленными протоколами".

"Ситуация находится под полным контролем. Утечка была ликвидирована, производственные работы возобновлены. Основное внимание по-прежнему уделяется безопасности сотрудников и подрядчиков, а также защите окружающей среды", - указано в заявлении.

В ликвидации утечки принимали участие подразделения Министерства внутренних дел Бахрейна, силы гражданской обороны, а также специальная аварийная команда BAPCO. По факту произошедшего проводится проверка.