Два человека погибли, свыше 80 пострадали во время теракта в столице Мадагаскара

Баку. 27 Июня. REPORT.AZ/ Два человека погибли, не менее 84 человек получили ранения в результате взрыва гранаты в столице Мадагаскара Антананариву.
Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Взрыв произошел на стадионе, где проводился бесплатный концерт.
В воскресенье в Мадагаскаре были объявлены праздничные мероприятия, приуроченные 56-й годовщине независимости страны.
Власти островного государства объявили терактом взрыв на стадионе.
News DepartmentАвтор новости
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