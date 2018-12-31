У торгового центра на Филиппинах произошел взрыв, двое погибших

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел около входа в торговый центр в городе Котабато на юге Филиппин, в результате 2 человека погибли и 23 пострадали.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN.
Как отмечает издание Mindanao Examiner, рядом с торговым центром South Seas Mall подорвалось припаркованное мототакси. В этот момент в здании находились сотни человек, которые совершали новогодние покупки.
Пострадавших госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.
Tural AsadiАвтор новости