 Наверх
    Закрыть фоторежим

    У торгового центра на Филиппинах произошел взрыв, двое погибших

    В момент взрыва в здании находились сотни человек, которые совершали новогодние покупки

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел около входа в торговый центр в городе Котабато на юге Филиппин, в результате 2 человека погибли и 23 пострадали.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN.

    Как отмечает издание Mindanao Examiner, рядом с торговым центром South Seas Mall подорвалось припаркованное мототакси. В этот момент в здании находились сотни человек, которые совершали новогодние покупки.

    Пострадавших госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi