У торгового центра на Филиппинах произошел взрыв, двое погибших

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел около входа в торговый центр в городе Котабато на юге Филиппин, в результате 2 человека погибли и 23 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN.

Как отмечает издание Mindanao Examiner, рядом с торговым центром South Seas Mall подорвалось припаркованное мототакси. В этот момент в здании находились сотни человек, которые совершали новогодние покупки.

Пострадавших госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.