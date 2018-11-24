Два человека погибли при взрыве на северо-востоке Китая

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Баку. 24 ноября.REPORT.AZ/ При взрыве на северо-востоке Китая в уезде Дунфэн погибли два человека. Еще 24 человека пострадали, сообщает информационный портал "Сина", передает Report.
Взорвался объект на территории компании по производству механического оборудования. Пострадавшие доставлены в больницу, на месте работают экстренные службы. Причины взрыва пока не ясны.
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