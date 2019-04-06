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Два человека погибли при взрывах в Джелалабаде - ОБНОВЛЕНО

Два человека погибли при взрывах в Джелалабаде
Два взрыва прогремели утром в афганском городе Джелалабад (провинция Нангархар)
© Хроника.инфо

По меньшей мере два человека погибли при взрывах, прогремевших утром в городе Джелалабад в афганской провинции, передает Report со ссылкой на агентство Pajhwok.

Согласно информации, еще 20 человек получили ранения, среди пострадавших - женщины, дети и сотрудники полиции.

***10:35

Два взрыва прогремели утром в афганском городе Джелалабад (провинция Нангархар).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Pajhwok.

Согласно информации, в результате одного из взрывов пострадали двое сотрудников пограничной службы.

Другие подробности пока не приводятся.

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