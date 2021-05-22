Два человека погибли при стрельбе в Миннеаполисе, восемь получили ранения

Семеро пострадавших в больнице с ранениями

Два человека погибли, восемь получили ранения различной степени тяжести в результате стрельбы в одном из районов Миннеаполиса (штат Миннесота).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу полиция Миннеаполиса на своей странице в Twitter.

"Всего 10 пострадавших. Активной угрозы сейчас нет. Семеро пострадавших в больнице с ранениями, не угрожающими жизни, один находится в критическом состоянии, двое мертвы", - говорится в одном из сообщений полиции.

В полиции также заявили, что порядок на месте стрельбы и прилегающих территориях полностью восстановлен.