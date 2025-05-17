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Два человека погибли при стрельбе в Лас-Вегасе

Два человека погибли при стрельбе в Лас-Вегасе По меньшей мере два человека, включая нападавшего, погибли, еще трое получили ранения в результате стрельбы в спортивном зале в Лас-Вегасе, штат Невада.
Другие страны
17 мая 2025 г. 07:54
Два человека погибли при стрельбе в Лас-Вегасе

По меньшей мере два человека, включая нападавшего, погибли, еще трое получили ранения в результате стрельбы в спортивном зале в Лас-Вегасе, штат Невада.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на правоохранителей.

Капитан полиции Лас-Вегаса Эсмеральда Боведа уточнила, что сотрудники правоохранительных органов приехали на место происшествия и обнаружили стоящего в дверях спортивного зала мужчину с огнестрельным оружием. Стрелок выбежал из здания, сотрудники полиции открыли по нему огонь, после чего задержали.

"Медики прибыли и увезли подозреваемого в больницу, где позднее он скончался <...> На месте происшествия внутри здания было также обнаружено тело жертвы стрельбы. Трех пострадавших госпитализировали, один из них был в тяжелом состоянии", — сказала Боведа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Версия на английском языке 2 dead and others injured in Las Vegas gym shooting, police say
Версия на азербайджанском языке ABŞ-də atışma zamanı iki nəfər ölüb, xəsarət alanlar var

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