Два человека погибли при столкновении планеров в Словакии

Столкновение двух планеров во время полета над горой Кончиар в горном массиве Штьявницке-Врхи в районе города Мартин в Центральной Словакии произошло во вторник.
Погибли оба пилота безмоторных летательных аппаратов, на борту которых, кроме них, никого не было.
Причины трагедии расследует комиссия экспертов словацкой авиационной инспекции и полиции. Их работа усложнена тем, что планеры обрушились в труднодоступном горном районе. Одной из версий, с которой они работают, является ошибка пилотов во время проведения маневра по уклонению от воздушного столкновения.