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Два человека погибли при столкновении планеров в Словакии

Два человека погибли при столкновении планеров в Словакии Столкновение двух планеров во время полета над горой Кончиар в горном массиве Штьявницке-Врхи в районе города Мартин в Центральной Словакии произошло во вторник.
Другие страны
27 апреля 2022 г. 05:26
Два человека погибли при столкновении планеров в Словакии

Столкновение двух планеров во время полета над горой Кончиар в горном массиве Штьявницке-Врхи в районе города Мартин в Центральной Словакии произошло во вторник.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство TASR.

Погибли оба пилота безмоторных летательных аппаратов, на борту которых, кроме них, никого не было.

Причины трагедии расследует комиссия экспертов словацкой авиационной инспекции и полиции. Их работа усложнена тем, что планеры обрушились в труднодоступном горном районе. Одной из версий, с которой они работают, является ошибка пилотов во время проведения маневра по уклонению от воздушного столкновения.

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