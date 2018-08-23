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    Два человека погибли при нападении неизвестного под Парижем

    Оответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка ИГ

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Два человека погибли в результате нападения неизвестного мужчины с ножом в коммуне Трапп под Парижем, один ранен.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает префектура полиции департамента Ивелин парижского региона.

    "Неизвестный был нейтрализован и скончался. Человеческие потери: два человека скончались, один тяжело раненный", - говорится в сообщении префектуры в Twitter.

    По информации Reuterts, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка ИГ. 

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