Два человека погибли при нападении неизвестного под Парижем

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Два человека погибли в результате нападения неизвестного мужчины с ножом в коммуне Трапп под Парижем, один ранен.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает префектура полиции департамента Ивелин парижского региона.

"Неизвестный был нейтрализован и скончался. Человеческие потери: два человека скончались, один тяжело раненный", - говорится в сообщении префектуры в Twitter.

По информации Reuterts, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка ИГ.