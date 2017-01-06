Два человека погибли при крушении вертолета в порту Лос-Анджелеса

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Вертолет потерпел катастрофу, затонув в порту американского города Лос-Анджелес (штат Калифорния). Два человека погибли.

Как передает Report, об этом сообщила в четверг Береговая охрана США.

"Мы прекратили поиски после того, как водолазы управления полиции порта обнаружили обломки вертолета на дне (Тихого океана) около волнореза", - уточнили в Береговой охране. Согласно ее информации, погибли пилот Кристофер Рид и фотограф Майкл Джастис, работавший в порту. Оба зарекомендовали себя опытными профессионалами.

Вертолет вылетел с аэродрома в городке Торрэнс в среду. Поисковая операция, в которой участвовали экипажи нескольких самолетов, вертолетов и катеров, была начата после тревожных сообщений, поступивших от пассажиров круизного лайнера. Они видели, как небольшой черный вертолет врезался в воду.

Катастрофа вынудила власти закрыть акваторию порта для движения судов. Как сообщила Береговая охрана, временный запрет уже отменен.