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    Два человека погибли при крушении вертолета в американском штате Огайо

    Погибшие сотрудники компании проводили разведку местности

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Крушение вертолета произошло в американском штате Огайо. В результате погибли два человека. Как передает Report, об этом сообщает газета Sentinel-Tribune.

    По данным издания, ЧП произошло в понедельник около полудня по местному времени возле участка шоссе близ города Дженоа. В вертолете находились рабочие, занимающиеся обследованием линий электропередач.

    Шериф округа Вуд Марк Василищин подтвердил, что вертолет принадлежал энергокомпании, название которой не уточняется. Оба погибшие сотрудники компании проводили разведку местности.

    В ближайшее время специалистам Федерального авиационного управления США совместно с Национальным управлением по безопасности на транспорте предстоит провести расследование причин и обстоятельств крушения вертолета.

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