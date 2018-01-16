Два человека погибли при крушении вертолета в американском штате Огайо

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Крушение вертолета произошло в американском штате Огайо. В результате погибли два человека. Как передает Report, об этом сообщает газета Sentinel-Tribune.

По данным издания, ЧП произошло в понедельник около полудня по местному времени возле участка шоссе близ города Дженоа. В вертолете находились рабочие, занимающиеся обследованием линий электропередач.

Шериф округа Вуд Марк Василищин подтвердил, что вертолет принадлежал энергокомпании, название которой не уточняется. Оба погибшие сотрудники компании проводили разведку местности.

В ближайшее время специалистам Федерального авиационного управления США совместно с Национальным управлением по безопасности на транспорте предстоит провести расследование причин и обстоятельств крушения вертолета.