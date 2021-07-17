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Два человека погибли при крушении вертолета Ми-2 в Украине

Два человека погибли при крушении вертолета Ми-2 в Украине Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Николаевской области на Украине, погибли два человека
Другие страны
17 июля 2021 г. 10:23
Два человека погибли при крушении вертолета Ми-2 в Украине

Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Николаевской области в Украине, погибли два человека. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Государственная служба по ЧС.

"17 июля в 06:08 вблизи села Зайве Николаевского района произошло падение вертолета Ми-2 (Меридиан-Авиа-Агро) с последующим возгоранием, вследствие чего погибли 2 человека, пилот и помощник пилота", - говорится в нем.

Отмечается, что пожар был ликвидирован на площади 6 кв. м. Всего к ликвидации последствий ЧП привлекалось 2 единицы техники и 8 сотрудников ГСЧС.

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Версия на английском языке Mi-2 helicopter crash in Ukraine kills 2
Версия на азербайджанском языке Ukraynada Mi-2 helikopterinin qəzaya uğraması nəticəsində 2 nəfər ölüb

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