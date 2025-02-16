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Два человека погибли при крушении самолета в Бразилии

Два человека погибли при крушении самолета в Бразилии Два человека погибли при крушении небольшого самолета в штате Сан-Паулу на юго-востоке Бразилии.
Другие страны
16 февраля 2025 г. 06:18
Два человека погибли при крушении самолета в Бразилии

Два человека погибли при крушении небольшого самолета в штате Сан-Паулу на юго-востоке Бразилии.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местный телеканал G1.

Согласно информации, инцидент произошел в городе Куадра. Спустя некоторое время после взлета аппарат упал в тростниковом поле, в результате чего находившиеся на борту 77-летний мужчина и 74-летняя женщина погибли.

Отмечается, что модель самолета была экспериментальной, такие аппараты производятся любителями. Самолет был на учете у местной службы гражданской авиации, проходил соответствующую проверку и был в исправном состоянии.

Причины крушения будут установлены по итогам расследования.

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