 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Ставропольском крае

    Самолет загорелся, два человека сгорели

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета в Ставропольском крае.

    Как передает Report, об этом сoобщилТАСС.

    "Самолет загорелся, два человека сгорели… легкомоторный, спортивный самолет, тип уточняется. Следственная группа выехала", - сообщили ТАСС в МБУ "Аварийно-спасательная служба Предгорного муниципального района".

    "Предположительно, самолет принадлежит частной компании, информация уточняется", - сказал собеседник агентства.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi