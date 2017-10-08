Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Ставропольском крае

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета в Ставропольском крае.
Как передает Report, об этом сoобщилТАСС.
"Самолет загорелся, два человека сгорели… легкомоторный, спортивный самолет, тип уточняется. Следственная группа выехала", - сообщили ТАСС в МБУ "Аварийно-спасательная служба Предгорного муниципального района".
"Предположительно, самолет принадлежит частной компании, информация уточняется", - сказал собеседник агентства.
News DepartmentАвтор новости
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