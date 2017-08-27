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    Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета на юго-западе Англии

    О случившемся был проинформирован Отдел по расследованию авиационных происшествий

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета Tiger Moth неподалеку от аэродрома в графстве Дорсет на юго-западе Англии.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобщили в пресс-службе полиции графства.

    "К сожалению, два человека погибли при крушении: 67-летний пассажир и 64-летний пилот", - сказал старший инспектор полиции Дорсета Ричард Белл.

    О случившемся был проинформирован Отдел по расследованию авиационных происшествий.

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