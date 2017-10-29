Два человека погибли из-за урагана в Польше

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Не менее двух человек погибли в Польше в результате сильного ветра.

Как передает Report со ссылкой на Radio Poland, об этом сообщил в воскресенье пресс-секретарь Государственной пожарной охраны Павел Фронтчак.

По его словам, обе жертвы стихии — водители автомобилей, на которые упали деревья. Пассажир одной из машин находится в тяжёлом состоянии.

Ураганный ветер обрывал линии электропередачи: без электричества остались сотни тысяч потребителей в разных регионах страны. С десятков домов и хозяйственных построек сорваны крыши, поваленные деревья в ряде регионов заблокировали автотрассы и железнодорожные пути.