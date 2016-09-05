Два человека погибли и один получил ранения при крушении вертолета в Канаде

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Два человека погибли и один получил ранения при крушении вертолета в канадской провинции Нью-Брансуик.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBC.

Вертолет разбился около города Кэмпбелтон, который расположен на севере региона на границе с соседней провинцией Квебек. По данным полиции, вертолет задел провода опоры линии электропередачи, после чего упал на берегу реки.

Два человека погибли на месте, третий доставлен в больницу, о его состоянии не сообщается. Маршрут следования вертолета выясняется.

Из-за аварии в Нью-Брансуике и Квебеке без электроснабжения остались 14 тыс. потребителей.