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    Два человека погибли и один получил ранения при крушении вертолета в Канаде

    Вертолет разбился около города Кэмпбелтон

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Два человека погибли и один получил ранения при крушении вертолета в канадской провинции Нью-Брансуик.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBC.

    Вертолет разбился около города Кэмпбелтон, который расположен на севере региона на границе с соседней провинцией Квебек. По данным полиции, вертолет задел провода опоры линии электропередачи, после чего упал на берегу реки. 

    Два человека погибли на месте, третий доставлен в больницу, о его состоянии не сообщается. Маршрут следования вертолета выясняется.

    Из-за аварии в Нью-Брансуике и Квебеке без электроснабжения остались 14 тыс. потребителей. 

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