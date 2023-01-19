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Два человека погибли и 80 пострадали в давке перед футбольным матчем в Ираке

Два человека погибли и 80 пострадали в давке перед футбольным матчем в Ираке В иракском городе Басра сегодня как минимум два человека погибли, а 80 получили травмы разной степени тяжести в результате давки в стадионе. Инцидент случился перед матчем Кубка Персидского залива между сборными Ирака и Омана.
Другие страны
19 января 2023 г. 15:48
Два человека погибли и 80 пострадали в давке перед футбольным матчем в Ираке

В иракском городе Басра сегодня как минимум два человека погибли, а 80 получили травмы разной степени тяжести в результате давки в стадионе. Инцидент случился перед матчем Кубка Персидского залива между сборными Ирака и Омана.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Несколько тысяч человек пытались попасть на игру, но ворота арены были открыты только для тех, у кого были билеты. В результате на площади образовалась давка. Матч был перенесен.

В Басру прилетел премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, который провел экстренную встречу с группой министров и губернатором региона.

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Версия на английском языке Two dead, 80 injured in stampede ahead of football match in Iraq

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