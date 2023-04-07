Два человека погибли, еще один ранен в результате стрельбы в Колорадо

Два человека погибли, еще один получил ранения в результате стрельбы в городе Лейквуд, штат Колорадо.
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Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили троих мужчин с огнестрельными ранениями. Один из них скончался на месте происшествия. Двое других были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, еще один пострадавший умер в больнице, жизни третьего ничего не угрожает.
На месте происшествия было изъято несколько единиц огнестрельного оружия.
Следователи полагают, что в стрельбе участвовал четвертый человек, который скрылся с места происшествия, его поиски продолжаются.