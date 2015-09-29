Два человека погибли, более 320 ранены на Тайване в результате тайфуна

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Два человека погибли, более 320 ранены, еще сотни тысяч остаются без света и воды в результате тайфуна "Дуцзюань", который обрушился на остров Тайвань в понедельник вечером, сообщает Report со ссылкой на центральное информационное агентство Тайваня CNA.

По сообщению местных властей, 6 туристов, которые были в горах, числятся пропавшими без вести.

Тайфун обрушился на остров накануне вечером, нарушив транспортное сообщение. Десятки авиарейсов были задержаны и отменены, перекрыты автомобильные магистрали и железнодорожные пути.

Школы острова, офисы и фондовая биржа по-прежнему закрыты, более 540 тысяч семей остаются без света.

Сегодня тайфун "Дуцзюань" покинул территорию Тайваня и переместился на восток материковой части Китая, обрушившись на провинцию Фуцзянь. Власти объявили первый уровень экстренного реагирования.