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Два бронетранспортера жандармерии направляются в Марсель для подавления беспорядков

Два бронетранспортера жандармерии направляются в Марсель для подавления беспорядков Власти перебрасывают два бронетранспортера национальной жандармерии во французский Марсель для подавления беспорядков, начавшихся после гибели 17-летнего водителя, отказавшегося выполнить требования полиции.
Другие страны
1 июля 2023 г. 16:09
Два бронетранспортера жандармерии направляются в Марсель для подавления беспорядков

Власти перебрасывают два бронетранспортера национальной жандармерии во французский Марсель для подавления беспорядков, начавшихся после гибели 17-летнего водителя, отказавшегося выполнить требования полиции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу телеканал BFM.

По данным телеканала, в город также направляется второй вертолет для координации действий силовиков по стабилизации ситуации.

В ночь на субботу, по информации полиции, в Марселе в ходе пресечения беспорядков было задержано 95 человек.

В пятницу глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что средний возраст задержанных в ночь на 30 июня составляет 17 лет. В некоторых случаях полицейские задерживали участвовавших в погромах 13-летних подростков.

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