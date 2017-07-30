Два бомбардировщика ВВС США пролетели над Корейским полуостровом

Баку. 30 июль. REPORT.AZ/ Два американских сверхзвуковых бомбардировщика B-1 пролетели над Корейским полуостровом, после того как КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По данным СМИ, самолёты, способные нести ядерные заряды, в сопровождении южнокорейских истребителей совершили полёт на низкой высоте и вернулись на базу на острове Гуам.

Сообщается, что американские военные назвали это ответом на испытания ракет в КНДР.