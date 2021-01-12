Два банка отказались работать с Трампом после беспорядков в Капитолии

Signature Bank также призвал действующего главу Белого дома досрочно сложить с себя полномочия

Deutsche Bank и Signature Bank отказались от сотрудничества с действующим президентом США Дональдом Трампом после беспорядков, устроенных его сторонниками в здании Конгресса США, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По сведениям Bloomberg, Deutsche Bank решил прекратить все деловые отношения с Трампом и его компанией Trump Organization. Как отмечает агентство, задолженность действующего президента США в банке составляет более 300 млн долларов США, он должен выплатить ее до 2024 года. В декабре прошлого года начальник профильного отдела банка Розмари Враблик, которая способствовала получению этих кредитов и осуществляла коммуникацию Трампа с Deutsche Bank, подала в отставку без объяснения причин.

Signature Bank после прошедших беспорядков закрыл два личных счета Трампа, на которых находилось порядка 5,3 млн долларов США. Помимо этого, банк призвал действующего главу Белого дома досрочно сложить с себя полномочия. "Мы полагаем, что отставка президента Соединенных Штатов будет правильным решением в интересах нашего народа", - приводит агентство заявление компании.