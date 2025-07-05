Два американца из гумфонда получили ранения в ходе теракта в секторе Газа

Два американских сотрудника Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF) получили ранения в результате теракта в секторе Газа.

Два американских сотрудника Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF) получили ранения в результате теракта в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на коммюнике фонда.

"Этим утром два американских гуманитарных работника были ранены в результате целенаправленного теракта в ходе работ по раздаче продовольствия в Хан-Юнисе", - отметили в пресс-службе GHF.

Там уточнили, что двое неизвестных бросили в американцев гранаты.

В июне GHF не смог передать продовольствие жителям анклава из-за угроз со стороны ХАМАС в адрес организации и ее сотрудников. Там утверждали, что палестинское радикальное движение хочет само распоряжаться помощью, манипулируя ее распределением и ставя свои собственные интересы выше основных потребностей жителей Газы.