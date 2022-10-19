Два аэропорта в Норвегии приостанавливали работу из-за появления дронов

Аэропорт в городе Берген в Норвегии в среду на два с половиной часа приостанавливал работу после того, как местные жители заметили беспилотник в районе воздушной гавани.

Аэропорт в городе Берген в Норвегии в среду на два с половиной часа приостанавливал работу после того, как местные жители заметили беспилотник в районе воздушной гавани.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Associated Press (AP).

"Мы не знаем, были ли еще беспилотники, но мы уверены, что был как минимум один", - заявил представитель полиции.

Аэропорт является вторым по величине в Норвегии, в год он обслуживает более 6 млн пассажиров. Кроме того, он расположен возле главной норвежской военно-морской базы в Хоконсверне, одной из крупнейших в северной Европе.

Полиция пока не установила подозреваемых в организации инцидента.

Кроме того, еще один беспилотник засекли в районе небольшого аэропорта в Фёрде, его работу тоже ненадолго прервали.

AP отмечает, что за последние недели поступали многочисленные сообщения о появлении беспилотников около норвежских нефтяных и газодобывающих платформ и объектов инфраструктуры. В компании Avinor сообщали, что в 2022 году в районе гражданских аэропортов беспилотники наблюдали 50 раз, а том числе 27 раз с июля.

В 2019 году таких инцидентов было 44, в 2020 году - 14, а в 2021 году - 17.