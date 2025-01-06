Два аэропорта Сирии будут закрыты до 21 января

Аэропорты сирийских городов Латакия и Эль-Камышлы останутся закрытыми для приема и отправки самолетов до 21 января.

Аэропорты сирийских городов Латакия и Эль-Камышлы останутся закрытыми для приема и отправки самолетов до 21 января.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в диспетчерской службе района полетной информации "Дамаск".

"Все рейсы из аэропортов Латакии и Эль-Камышлы остановлены до 15:00 по всемирному координированному времени (19:00 по Баку) 21 января", - говорится в сообщении.

Запрет в этих аэропортах был введен сразу после смены власти в Сирии 8 декабря 2024 года. Предполагалось, что он будет действовать до вечера 6 января.

Ранее глава Управления гражданской авиации и воздушного транспорта Сирии Ашхад ас-Слейби заявил, что аэропорт Дамаска начнет прием и отправку международных рейсов 7 января. В настоящее время воздушная гавань столицы, как и аэропорт города Алеппо, может работать только по специальному разрешению управления гражданской авиации.

Напомним, что в конце ноября прошлого года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.