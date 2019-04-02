Дутерте потребовал проверить все контракты правительства с компаниями или странами

Президент Филиппин Родриго Дутерте поручил проверить все контракты, заключенные правительством с частными компаниями или другими странами, с целью выяснить, не ставят ли они страну в невыгодное положение. Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС об этом во вторник сообщает агентство Reuters.

Соответствующее распоряжение было направлено в управление генерального прокурора, министерство юстиции, а также во все правовые департаменты. Информации о количестве контрактов, которые подлежат проверке, не поступало.