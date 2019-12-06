Дутерте назвал своих потенциальных преемников

Президент Филиппин Родриго Дутерте рассказал, кто может стать его потенциальным преемником, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Глава государства отметил, что следующий президент будет из региона Биколь, филиппинцам придется выбирать между представителем провинции Албай в парламенте Джоуи Сальседой и экс-сенатором и губернатором провинции Сорсогон Франсисом Эскудером.

Р.Дутерте также заявил, что не намерен баллотироваться на второй президентский срок.

"Я не хочу связывать себя", - сказал лидер Филиппин.

Он также добавил, что против участия своей дочери Сары Дутерте-Карпио - мэра города Давао - в предстоящей гонке, так как считает работу президента неблагодарной