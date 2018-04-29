Дутерте назвал Ким Чен Ына своим кумиром

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Президент Филиппин Родриго Дутерте назвал лидера КНДР Ким Чен Ына своим кумиром после того, как тот встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный информационный портал Rappler.

"Знаете что, он стал моим кумиром ", — сказал Дутерте по прибытии из Сингапура, назвав лидера КНДР также "героем дня".

Президент Филиппин приветствовал обязательство КНДР продолжить денуклеаризацию и подчеркнул, что надеется однажды встретиться с Ким Чен Ыном, чтобы "поздравить его". Он не исключил, что, возможно, лидер КНДР тоже может рассматривать его как друга.