Душанбе официально объявили культурной столицей СНГ в 2021 году

Церемония официального объявления Душанбе культурной столицей СНГ 2021 года состоялась в театре оперы и балета имени С. Айни

Церемония официального объявления Душанбе культурной столицей СНГ 2021 года состоялась в театре оперы и балета имени С. Айни.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в начале программы с подробной информацией выступили заместитель председателя исполнительного комитета СНГ Бекетжан Жумангулов и исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран-участниц СНГ Анатолий Иксанов. Они рассказали об истории межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества", и вручили председателю города Душанбе Рустаму Эмомали сертификат об объявлении Душанбе "Культурной столицей Содружества-2021".

По случаю объявления Душанбе культурной столицей был показан короткометражный фильм о достижениях столицы Таджикистана, также состоялся праздничный концерт из песен и танцев, подготовленный мастерами искусств республики и стран-членов СНГ.

Напомним, что ранее азербайджанские города Габала (2015) и Гянджа (2017) становились культурными столицами СНГ.