Душанбе и Исламабад обсудили укрепление торгово-экономических связей на полях саммита ОЭС в Ханкенди

Президент Таджикистана Эмомали Рахмона и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в ходе встречи 4 июля на полях саммита ОЭС в Ханкенди.
Об этом передает Report ссылаясь на пресс-службу президента Таджикистана.
Рахмон отметил, что эта встреча представляет стала хорошей возможность. для всестороннего рассмотрения текущего состояния и перспектив двусторонних отношений между Таджикистаном и Пакистаном.
"Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес для двух государств. Особое внимание было уделено развитию торгово-экономических связей, а также взаимодействию в области транспорта, энергетики и безопасности", - говорится в информации.
Также состоялся обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, включая основные темы, вынесенные на повестку дня саммита ОЭС.