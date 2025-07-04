Душанбе и Исламабад обсудили укрепление торгово-экономических связей на полях саммита ОЭС в Ханкенди

4 июля в городе Ханкенди Азербайджанской Республики в рамках 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) состоялась встреча Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмона и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в ходе встречи 4 июля на полях саммита ОЭС в Ханкенди.

Об этом передает Report ссылаясь на пресс-службу президента Таджикистана.

Рахмон отметил, что эта встреча представляет стала хорошей возможность. для всестороннего рассмотрения текущего состояния и перспектив двусторонних отношений между Таджикистаном и Пакистаном.

"Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес для двух государств. Особое внимание было уделено развитию торгово-экономических связей, а также взаимодействию в области транспорта, энергетики и безопасности", - говорится в информации.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, включая основные темы, вынесенные на повестку дня саммита ОЭС.