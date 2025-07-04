О нас

Душанбе и Исламабад обсудили укрепление торгово-экономических связей на полях саммита ОЭС в Ханкенди

Душанбе и Исламабад обсудили укрепление торгово-экономических связей на полях саммита ОЭС в Ханкенди 4 июля в городе Ханкенди Азербайджанской Республики в рамках 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) состоялась встреча Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
Другие страны
4 июля 2025 г. 16:40
Душанбе и Исламабад обсудили укрепление торгово-экономических связей на полях саммита ОЭС в Ханкенди

Президент Таджикистана Эмомали Рахмона и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в ходе встречи 4 июля на полях саммита ОЭС в Ханкенди.

Об этом передает Report ссылаясь на пресс-службу президента Таджикистана.

Рахмон отметил, что эта встреча представляет стала хорошей возможность. для всестороннего рассмотрения текущего состояния и перспектив двусторонних отношений между Таджикистаном и Пакистаном.

"Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес для двух государств. Особое внимание было уделено развитию торгово-экономических связей, а также взаимодействию в области транспорта, энергетики и безопасности", - говорится в информации.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, включая основные темы, вынесенные на повестку дня саммита ОЭС.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
2 июля 2025 г. 15:20
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
2 июля 2025 г. 09:05
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
1 июля 2025 г. 18:36
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
1 июля 2025 г. 13:52
АБР готов предоставить Азербайджану кредит до $1 млрд на развитие метро - ЭКСКЛЮЗИВ
АБР готов предоставить Азербайджану кредит до $1 млрд на развитие метро - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июля 2025 г. 13:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi