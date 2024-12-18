Душанбе и фонд Кувейта подписали соглашение о займе на $16,7 млн

Таджикистан и Кувейтский фонд арабского экономического развития договорились о выделении кредита в размере 16,7 млн долларов на строительство крупнейшей в Центральной Азии Рогунской гидроэлектростанции (ГЭС).

Таджикистан и Кувейтский фонд арабского экономического развития договорились о выделении кредита в размере 16,7 млн долларов на строительство крупнейшей в Центральной Азии Рогунской гидроэлектростанции (ГЭС).

Как передает Report, об этом сообщило министерство энергетики и водных ресурсов Таджикистана в telegram-канале.

"Для реализации проекта Рогунской ГЭС между Республикой Таджикистан и Кувейтским фондом арабского экономического развития подписано кредитное соглашение на сумму 16,7 млн долларов", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что объем направленных фондом средств составит 100 млн долларов. Планируется, что они будут выделены в 6 этапов посредством отдельных соглашений на сумму 16,7 млн долларов каждый.