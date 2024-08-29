Дурову разрешено проживать во Франции только по определенному судом адресу

Судебный надзор, под который помещен основатель Telegram Павел Дуров во Франции, предполагает, что он должен жить по адресу, который определил судья.

Судебный надзор, под который помещен основатель Telegram Павел Дуров во Франции, предполагает, что он должен жить по адресу, который определил судья.

Как передает Report, со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет Liberation, ссылаясь на пояснения прокуратуры Парижа.

Там уточнили, что электронный браслет предпринимателю носить не придется, поскольку он не под домашним арестом и потому может передвигаться по территории Франции при условии соблюдения определенных судом ограничений, таких как регулярное посещение определенного полицейского участка.

При переезде он должен будет согласовывать новый адрес с судьей. Отмечаться в полиции ему предстоит дважды в неделю.

В прокуратуре также сказали, что у Дурова изъяли все паспорта.