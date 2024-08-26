Дурову продлили срок содержания под стражей во Франции

Суд во Франции продлил содержание под стражей основателя Telegram Павла Дурова.

Суд во Франции продлил содержание под стражей основателя Telegram Павла Дурова.

Как передает Report , об этом сообщает AFP со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Агентство отмечает, что задержание может длиться максимум 96 часов. По окончании этого срока судья может либо принять решение об освобождении, либо выдвинуть Дурову обвинения.

Напомним, что ранее Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Отмечалось, что правоохранительные органы Франции считают его причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.