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Дуров: Во Франции любую технологическую компанию могут объявить преступной

Дуров: Во Франции любую технологическую компанию могут объявить преступной Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что действия французских бюрократов, продвигающих свою карьеру за счет народа страны, сведут к минимуму инвестиции в сферу технологий, на привлечение которых были потрачены десятилетия.
Другие страны
22 июля 2025 г. 05:23
Дуров: Во Франции любую технологическую компанию могут объявить преступной

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что действия французских бюрократов, продвигающих свою карьеру за счет народа страны, сведут к минимуму инвестиции в сферу технологий, на привлечение которых были потрачены десятилетия.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

"На данный момент любую технологическую компанию во Франции могут объявить "преступной группировкой". Десятилетие усилий по привлечению инвестиций в сферу технологий разрушается из-за нескольких бюрократов, продвигающих свою карьеру и политические цели - за счет французского народа", - отметил Дуров.

Напомним, что ранее принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску X сообщила, что власти Франции начали расследование в ее отношении в связи "с предполагаемым манипулированием алгоритмом и якобы мошенническим извлечением данных". В Х назвали ложными обвинения в манипулировании алгоритмами.

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