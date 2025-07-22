Дуров: Во Франции любую технологическую компанию могут объявить преступной

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что действия французских бюрократов, продвигающих свою карьеру за счет народа страны, сведут к минимуму инвестиции в сферу технологий, на привлечение которых были потрачены десятилетия.

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что действия французских бюрократов, продвигающих свою карьеру за счет народа страны, сведут к минимуму инвестиции в сферу технологий, на привлечение которых были потрачены десятилетия.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

"На данный момент любую технологическую компанию во Франции могут объявить "преступной группировкой". Десятилетие усилий по привлечению инвестиций в сферу технологий разрушается из-за нескольких бюрократов, продвигающих свою карьеру и политические цели - за счет французского народа", - отметил Дуров.

Напомним, что ранее принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску X сообщила, что власти Франции начали расследование в ее отношении в связи "с предполагаемым манипулированием алгоритмом и якобы мошенническим извлечением данных". В Х назвали ложными обвинения в манипулировании алгоритмами.