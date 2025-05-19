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Дуров обвинил Францию в попытке повлиять на выборы в Румынии

Дуров обвинил Францию в попытке повлиять на выборы в Румынии Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил французскую разведку в попытке повлиять на выборы в Румынии.
Другие страны
19 мая 2025 г. 00:46
Дуров обвинил Францию в попытке повлиять на выборы в Румынии

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил французскую разведку в попытке повлиять на выборы в Румынии.

Как передает Report, об этом он написал в социальной сети X.

По его словам, весной в отеле Hotel de Crillon глава французской разведки Николя Лернер потребовал заставить замолчать румынских консерваторов в преддверии выборов, однако Дуров отказался.

"Мы не блокировали протестующих в России, Беларуси или Иране — и не начнем делать это в Европе", — указал он.

Накануне в Румынии прошел второй тур президентских выборов. Согласно данным экзитполов Центра городской и региональной социологии (CURS), проевропейский независимый кандидат Никушор Дан, занимающий должность мэра Бухареста, набирает 54,1% голосов, его соперник лидер националистического Альянса за объединение румын Джордже Симион, соответственно, - 45,9%.

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