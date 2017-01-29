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    Духовный лидер иракских шиитов ас-Садр потребовал от всех американцев покинуть Ирак

    Он сделал это в ответ на введение Трампом запрета на въезд в США граждан Ирака

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Влиятельный духовный лидер иракских шиитов Муктада ас-Садр, поднявший в 2004 году восстание против международных оккупационных сил на юге Ирака, потребовал от всех граждан США немедленно покинуть Ирак.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, он сделал это в ответ на введение президентом Дональдом Трампом запрета на въезд в США граждан Ирака и шести других стран.

    «С вашей стороны было бы высокомерием свободно посещать Ирак и другие страны, одновременно запрещая (гражданам семи государств — RNS) въезжать в вашу страну... Поэтому вы должны вывести своих граждан из Ирака», — говорится в заявлении, размещенном на сайте ас-Садра.

    Президент США Дональд Трамп 28 января подписал указ о 90-дневном запрете на въезд в США людей из Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Указ также предусматривает ужесточение контроля за иммигрантами и приостановку на 120 дней размещения беженцев на территории США.

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