Духовный лидер иракских шиитов ас-Садр потребовал от всех американцев покинуть Ирак

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Влиятельный духовный лидер иракских шиитов Муктада ас-Садр, поднявший в 2004 году восстание против международных оккупационных сил на юге Ирака, потребовал от всех граждан США немедленно покинуть Ирак.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, он сделал это в ответ на введение президентом Дональдом Трампом запрета на въезд в США граждан Ирака и шести других стран.

«С вашей стороны было бы высокомерием свободно посещать Ирак и другие страны, одновременно запрещая (гражданам семи государств — RNS) въезжать в вашу страну... Поэтому вы должны вывести своих граждан из Ирака», — говорится в заявлении, размещенном на сайте ас-Садра.

Президент США Дональд Трамп 28 января подписал указ о 90-дневном запрете на въезд в США людей из Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Указ также предусматривает ужесточение контроля за иммигрантами и приостановку на 120 дней размещения беженцев на территории США.