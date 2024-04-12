Дуда заявил об отсутствии у Польши возможности передачи Украине ЗРК Patriot

Варшава не сможет передать Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot в связи с отсутствием у страны собственных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Варшава не сможет передать Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot в связи с отсутствием у страны собственных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам президент Польши Анджей Дуда.

"У Польши отсутствует система ПРО, мы только начинаем ее создавать. <...> Польше нечего передать Украине, даже если бы мы этого хотели", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи лидеров государств Междуморья в Вильнюсе.

Польский лидер также сообщил о планах Варшавы передать Киеву находящиеся в ее арсенале ракеты советского производства.

Он обещал обсудить этот вопрос с руководством оборонного ведомства по возвращении в Варшаву.