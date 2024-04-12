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Дуда заявил об отсутствии у Польши возможности передачи Украине ЗРК Patriot

Дуда заявил об отсутствии у Польши возможности передачи Украине ЗРК Patriot Варшава не сможет передать Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot в связи с отсутствием у страны собственных систем противовоздушной и противоракетной обороны.
Другие страны
12 апреля 2024 г. 09:09
Дуда заявил об отсутствии у Польши возможности передачи Украине ЗРК Patriot

Варшава не сможет передать Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot в связи с отсутствием у страны собственных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам президент Польши Анджей Дуда.

"У Польши отсутствует система ПРО, мы только начинаем ее создавать. <...> Польше нечего передать Украине, даже если бы мы этого хотели", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи лидеров государств Междуморья в Вильнюсе.

Польский лидер также сообщил о планах Варшавы передать Киеву находящиеся в ее арсенале ракеты советского производства.

Он обещал обсудить этот вопрос с руководством оборонного ведомства по возвращении в Варшаву.

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Версия на азербайджанском языке Polşa “Patriot” zenit-raket komplekslərini Ukraynaya ötürə bilməyəcək

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