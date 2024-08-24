Дуда: В Польше прошли обучение 23 тыс. военнослужащих ВСУ

Польша подготовила 23 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Польша подготовила 23 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как передает Report , об этом заявил президент республики Анджей Дуда в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

"Мы обучили уже 23 тыс. украинских военных и силовиков", - отметил польский лидер.

По его словам, Варшава продолжит военную поддержку Киева, а также содействовать вступлению Украины в ЕС и НАТО.

В конце мая глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в стране прошли обучение треть из всех украинских военных, которых обязались переподготовить страны Евросоюза в рамках соответствующей миссии. К концу лета 2024 года ЕС намерен обучить 60 тыс. солдат ВСУ.

Напомним, что сегодня Президент Польши Анджей Дуда приехал в Украину с необъявленным визитом.