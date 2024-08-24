Дуда: В Польше прошли обучение 23 тыс. военнослужащих ВСУ

Польша подготовила 23 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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"Мы обучили уже 23 тыс. украинских военных и силовиков", - отметил польский лидер.
По его словам, Варшава продолжит военную поддержку Киева, а также содействовать вступлению Украины в ЕС и НАТО.
В конце мая глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в стране прошли обучение треть из всех украинских военных, которых обязались переподготовить страны Евросоюза в рамках соответствующей миссии. К концу лета 2024 года ЕС намерен обучить 60 тыс. солдат ВСУ.
Напомним, что сегодня Президент Польши Анджей Дуда приехал в Украину с необъявленным визитом.