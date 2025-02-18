О нас

Дуда: США не собираются уменьшать военное присутствие в Европе

Дуда: США не собираются уменьшать военное присутствие в Европе Представители США заверили польское руководство, что Вашингтон не собирается сокращать присутствие американских военных в Польше и в Европе в целом.
Другие страны
18 февраля 2025 г. 21:12
Дуда: США не собираются уменьшать военное присутствие в Европе

Представители США заверили польское руководство, что Вашингтон не собирается сокращать присутствие американских военных в Польше и в Европе в целом.

Как передает Report, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам встречи со спецпосланником президента США по РФ и Украине Китом Келлогом.

"Нас заверили: нет никаких намерений, чтобы снижать активность в нашей части Европы, уменьшать численность военных", - сказал Дуда.

Польский лидер также заявил, что ожидает как минимум прекращения боевых действий в Украине: "По моему личному мнению, Америка очень сильно вступила в игру, когда речь идет о прекращении войны в Украине. Как следствие, я ожидаю, что действительно будет, по крайней мере, прекращение боевых действий".

Отметим, что на территории Европы находится почти 100 тыс. американских военных, из них в Польше - около 10 тыс.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Continental сократит 3000 рабочих мест в рамках оптимизации
Continental сократит 3000 рабочих мест в рамках оптимизации
18 февраля 2025 г. 19:59
Минэнерго Казахстана: Ограничений для нефти со стороны КТК нет
Минэнерго Казахстана: Ограничений для нефти со стороны КТК нет
18 февраля 2025 г. 19:44
В Турции в ДТП с микроавтобусом погибли двое, 26 человек пострадали
В Турции в ДТП с микроавтобусом погибли двое, 26 человек пострадали
18 февраля 2025 г. 19:36
Рубио не исключил возможность отмены санкций США против Лаврова
Рубио не исключил возможность отмены санкций США против Лаврова
18 февраля 2025 г. 19:23
Турция и Украина расширяют сотрудничество в сфере образования и коммуникаций
Турция и Украина расширяют сотрудничество в сфере образования и коммуникаций
18 февраля 2025 г. 19:10
Турция продолжит работать над вопросом безопасности судоходства в Черном море
Турция продолжит работать над вопросом безопасности судоходства в Черном море
18 февраля 2025 г. 19:02
Эрдоган: Я высоко оцениваю шаги Зеленского в отношении прав крымских татар
Эрдоган: Я высоко оцениваю шаги Зеленского в отношении прав крымских татар
18 февраля 2025 г. 18:46
Эрдоган: Турция демонстрирует поддержку территориальной целостности Украины
Эрдоган: Турция демонстрирует поддержку территориальной целостности Украины
18 февраля 2025 г. 18:37
Рубио: ЕС также должен участвовать в украинском урегулировании
Рубио: ЕС также должен участвовать в украинском урегулировании
18 февраля 2025 г. 17:33
ХАМАС 22 февраля отпустит шестерых заложников
ХАМАС 22 февраля отпустит шестерых заложников
18 февраля 2025 г. 17:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi