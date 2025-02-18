Дуда: США не собираются уменьшать военное присутствие в Европе

Представители США заверили польское руководство, что Вашингтон не собирается сокращать присутствие американских военных в Польше и в Европе в целом.

Представители США заверили польское руководство, что Вашингтон не собирается сокращать присутствие американских военных в Польше и в Европе в целом.

Как передает Report, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам встречи со спецпосланником президента США по РФ и Украине Китом Келлогом.

"Нас заверили: нет никаких намерений, чтобы снижать активность в нашей части Европы, уменьшать численность военных", - сказал Дуда.

Польский лидер также заявил, что ожидает как минимум прекращения боевых действий в Украине: "По моему личному мнению, Америка очень сильно вступила в игру, когда речь идет о прекращении войны в Украине. Как следствие, я ожидаю, что действительно будет, по крайней мере, прекращение боевых действий".

Отметим, что на территории Европы находится почти 100 тыс. американских военных, из них в Польше - около 10 тыс.