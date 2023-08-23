Дуда: Россия перебрасывает ядерное оружие в Беларусь

Россия сейчас перебрасывает свое тактическое ядерное оружие в Беларусь. Польша фиксирует этот процесс.

Россия сейчас перебрасывает свое тактическое ядерное оружие в Беларусь.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

"Я рассказывал президенту Португалии Марселу Ребелу де Соузе о реализации заявлений Владимира Путина о том, что тактическое ядерное оружие России будет перемещено на территорию Беларуси. Действительно, этот процесс происходит, мы это видим", - сказал Дуда во время общей пресс-конференции с главой португальского государства.

По словам президента Польши, подобные действия меняют архитектуру безопасности в Европе, а также на восточном фланге НАТО.