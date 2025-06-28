О нас

Дуда прибыл с необъявленным визитом в Киев

Дуда прибыл с необъявленным визитом в Киев Президент Польши Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом в столицу Украины.
Другие страны
28 июня 2025 г. 11:10
Дуда прибыл с необъявленным визитом в Киев

Президент Польши Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом в Украину.

Как передает Report об этом сообщают украинские СМИ, со ссылкой на канцелярию президента.

В канцелярии польского президента назвали визит Дуды в Украину "прощальным", так как завершается срок его полномочий.

"Президент Анджей Дуда прибыл в Киев. В расписании [визита] - встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским", - сообщает пресс-офис.

Отметим, что в начале июня Дуда сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что посетит Украину до окончания своего президентского срока.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Polşa Prezidenti elan olunmamış səfərlə Kiyevə gedib

Другие новости из категории

СМИ: США не использовали противобункерные бомбы при ударе по ядерному объекту в Исфахане
СМИ: США не использовали противобункерные бомбы при ударе по ядерному объекту в Исфахане
28 июня 2025 г. 11:24
В результате обстрела Одессы погибли двое, около десяти ранены
В результате обстрела Одессы погибли двое, около десяти ранены
28 июня 2025 г. 10:07
В Таиланде начались протесты против действующей власти
В Таиланде начались протесты против действующей власти
28 июня 2025 г. 09:57
В России упал легкомоторный самолет
В России упал легкомоторный самолет
28 июня 2025 г. 09:23
В Иране начались похороны погибших в конфликте с Израилем военных руководителей
В Иране начались похороны погибших в конфликте с Израилем военных руководителей
28 июня 2025 г. 09:10
В Киеве показали используемые в российских ракетах компоненты ВПК стран Запада
ФотоВ Киеве показали используемые в российских ракетах компоненты ВПК стран Запада
28 июня 2025 г. 08:49
Канада ввела налог в 50% на импорт стали из стран без договора свободной торговли
Канада ввела налог в 50% на импорт стали из стран без договора свободной торговли
28 июня 2025 г. 07:49
Трамп опроверг сведения о планах передать Ирану $30 млрд на развитие мирного атома
Трамп опроверг сведения о планах передать Ирану $30 млрд на развитие мирного атома
28 июня 2025 г. 07:23
В Одессе из-за атаки РФ погибла семейная пара, есть пострадавшие
ФотоВ Одессе из-за атаки РФ погибла семейная пара, есть пострадавшие
28 июня 2025 г. 06:50
СМИ: Трамп может посетить Китай в этом году
СМИ: Трамп может посетить Китай в этом году
28 июня 2025 г. 06:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi