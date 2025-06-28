Дуда прибыл с необъявленным визитом в Киев

Президент Польши Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом в Украину.
Как передает Report об этом сообщают украинские СМИ, со ссылкой на канцелярию президента.
В канцелярии польского президента назвали визит Дуды в Украину "прощальным", так как завершается срок его полномочий.
"Президент Анджей Дуда прибыл в Киев. В расписании [визита] - встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским", - сообщает пресс-офис.
Отметим, что в начале июня Дуда сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что посетит Украину до окончания своего президентского срока.