Дуда: Польша в безопасности благодаря вооруженным силам США

Присутствие вооруженных сил США обеспечивает безопасность Польши.

Присутствие вооруженных сил США обеспечивает безопасность Польши.

Как передает Report, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе встречи с американским коллегой Джо Байденом.

Он также отметил, что есть необходимость расширения сотрудничества между Европой и США по вопросам безопасности и экономики.

"Ваш визит - важный знак для безопасности, сигнал ответственности США за безопасность мира и Европы. Америка может поддерживать мировой порядок",- сказал президент Польши.

Анджей Дуда также подчеркнул, что своим приездом американский президент доказал, что Польша принимает правильные решения в отношении военной помощи Украине.

Джо Байден прибыл в Польшу в ночь на 21 февраля после необъявленного визита на Украину. Кроме двусторонней встречи с А.Дудой, американский президент также встретится с лидерами стран "Бухарестской девятки", генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и сотрудниками посольства США в Варшаве. Стороны, в частности, планируют обсудить поставки Киеву боевых самолетов.