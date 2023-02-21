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Дуда: Польша в безопасности благодаря вооруженным силам США

Дуда: Польша в безопасности благодаря вооруженным силам США Присутствие вооруженных сил США обеспечивает безопасность Польши.
Другие страны
21 февраля 2023 г. 18:49
Дуда: Польша в безопасности благодаря вооруженным силам США

Присутствие вооруженных сил США обеспечивает безопасность Польши.

Как передает Report, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе встречи с американским коллегой Джо Байденом.

Он также отметил, что есть необходимость расширения сотрудничества между Европой и США по вопросам безопасности и экономики.

"Ваш визит - важный знак для безопасности, сигнал ответственности США за безопасность мира и Европы. Америка может поддерживать мировой порядок",- сказал президент Польши.

Анджей Дуда также подчеркнул, что своим приездом американский президент доказал, что Польша принимает правильные решения в отношении военной помощи Украине.

Джо Байден прибыл в Польшу в ночь на 21 февраля после необъявленного визита на Украину. Кроме двусторонней встречи с А.Дудой, американский президент также встретится с лидерами стран "Бухарестской девятки", генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и сотрудниками посольства США в Варшаве. Стороны, в частности, планируют обсудить поставки Киеву боевых самолетов.

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Версия на азербайджанском языке Anjey Duda: “Polşa ABŞ Silahlı Qüvvələri sayəsində təhlükəsizlikdədir”

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