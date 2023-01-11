Польша передаст Украине роту танков Leopard

Польша передаст Украине танковую роту в рамках поддержки международной коалиции.

Польша передаст Украине танковую роту в рамках поддержки международной коалиции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции во Львове с украинским и литовским коллегами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой.

"Будет передана рота танков Leopard в рамках международной коалиции", - сказал он.

По его словам, для реализации этого решения должен быть реализован ряд формальных требований, а также проведены согласования: "Мы хотим, чтобы была международная коалиция, и решили внести в эту международную коалицию первый пакет - роту танков Leopard".