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Польша передаст Украине роту танков Leopard

Польша передаст Украине роту танков Leopard Польша передаст Украине танковую роту в рамках поддержки международной коалиции.
Другие страны
11 января 2023 г. 19:35
Польша передаст Украине роту танков Leopard

Польша передаст Украине танковую роту в рамках поддержки международной коалиции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции во Львове с украинским и литовским коллегами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой.

"Будет передана рота танков Leopard в рамках международной коалиции", - сказал он.

По его словам, для реализации этого решения должен быть реализован ряд формальных требований, а также проведены согласования: "Мы хотим, чтобы была международная коалиция, и решили внести в эту международную коалицию первый пакет - роту танков Leopard".

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Версия на английском языке International coalition being formed to supply Ukraine with 'Leopard' tanks 
Версия на азербайджанском языке Ukraynaya "Leopard" tanklarının tədarükü üçün beynəlxalq koalisiya yaradılır

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